POL-RZ: Einbruch in Gemeindezentrum

10. Juni 2020 | Kreis Stormarn - 06.06.2020 - Aumühle

Am Samstagmittag (06.06.2020), kam es in der Börnsener Straße in Aumühle zu einem Einbruch in das Gemeindezentrum.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen zwischen 12.20 und 12.45 Uhr unbekannte Täter über gewaltsam geöffnete Fenster in die Amtsräume der Kirchengemeinde Aumühle ein. Nachdem die Räumlichkeiten nach möglichen Stehlgut durchsucht wurden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Angaben zu etwaigen Stehlgut und zur Sachschadenshöhe konnten derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum am Samstag verdächtige Personen am Gemeindezentrum oder in der näheren Umgebung in Aumühle aufgefallen? Hinweise unter der Telefonnummer 040/727707-0 nimmt die Kriminalpolizei in Reinbek entgegen.

