Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auffahrunfall mit fünf Verletzen Personen

Ratzeburg (ots)

10. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 09.06.2020 - Sandesneben

Dienstagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 92 bei Sandesneben zu einem Verkehrsunfall, wobei fünf Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 41-jährige aus Köln mit einem Audi die Landesstraße 92 aus Labenz kommend in Richtung Sandesneben.

An der Einmündung Hollit beabsichtigte die Audi-Fahrerin nach links in die Hauptstraße in Fahrtrichtung Lüchow abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste die Kölnerin warten.

Die ihr nachfolgende 33-jährige Fahrerin eines Opel Crossländer aus dem Ratzeburger Umland übersah offensichtlich den verkehrsbedingt wartenden Audi und fuhr ungebremst auf.

Die Audi-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht, ihr 64-jähriger Beifahrer schwer verletzt.

Die 33-jährige Opel-Fahrerin sowie ein 69-jähriger Mitfahrer wurden ebenfalls leicht verletzt.

Eine weitere Mitfahrerin (64) im Opel wurde zudem schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

