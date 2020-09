Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Defekte Bahnschranken umfahren

Bad Gandersheim (ots)

Defekte Bahnschranken umfahren Einbeck, Orxhausen, Samstag, 19.09.20, 11.15 Uhr EINBECK (schw) - Durch einen technischen Defekt blieben am Samstag, 19.09.20, gegen 11.00 Uhr die Halbschranken am Bahnübergang Orxhausen dauerhaft geschlossen. Techniker der Deutschen Bahn wurden umgehend in Kenntnis gesetzt, die sich um die Beseitigung der Störung kümmerten. Da dieses einem 70-jährigen Einbecker offensichtlich zu lange dauerte, passierte er mit seinem Pkw Kia die geschlossenen Bahnschranken. Gegen den Einbecker wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

