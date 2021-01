Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Farbschmierereien

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker im Birkenweg einen geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Aufgefahren

Ein 26-jähriger Opel-Fahrer bemerkte am Dienstag gegen 19:30 Uhr beim Befahren der Waiblinger Straße zu spät, dass der vor ihm fahrende 39-jährige Mazda-Fahrer aufgrund einer roten Ampel bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Schorndorf-Weiler: Bronnbachhalle mir Farbe beschmiert

Bisher unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Freitagvormittag und Dienstagvormittag die Bronnbachhalle in der Jahnstraße mit schwarzer Farbe und verursachten hierdurch Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Plüderhausen: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Dienstag gegen 13:45 Uhr von einer Seitenstraße auf die Straße Heusee ein und übersah hierbei eine 57-jährige Ford-Fahrerin, welche die Straße entlangfuhr. Nach dem Unfall kam es zum kurzen Gespräch zwischen dem Mann und der Autofahrerin, anschließend fuhr dieser ohne Angabe seiner Personalien weiter. Der Radfahrer wird als etwa 30-40 Jahre alter Mann mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er sprach kaum Deutsch und war mit einem alten, schwarzen Fahrrad unterwegs. Es ist davon auszugehen, dass sich der Mann selbst Verletzungen am Knie zugezogen hat. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise auf den bisher unbekannten Fahrradfahrer werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Rudersberg: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Backnanger Straße geparkten Mazda und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Sulzbach an der Murr: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Milchstraße einen dort geparkten PKW der Marke Daihatsu. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro an dem Daihatsu. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Murrhardt bittet Zeugen sich unter Telefon 07191 5313 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell