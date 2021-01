POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Bopfingen-Schloßberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Mittwochmorgen kam ein 26-jähriger Citroen--Lenker gegen 2.50 Uhr auf der abschüssigen Fahrbahn der Schwalbenstraße bei glatter Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen. Dabei streifte er einen geparkten Pkw, wodurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 20.40 Uhr vermutlich beim Wenden auf der Alfred-Nobel-Straße den Zaun einer Firma und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Sachbeschädigung an Pkw

An einem Pkw, der im Bereich Michelfeld abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr ein Reifen zerstochen. An dem Reifen entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen-Neunheim: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der Ellwanger Straße fahrend geriet am Dienstag ein 23-jähriger BMW-Lenker kurz vor 13 Uhr am Ende einer leichten Rechtskurve aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts, übersteuerte und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 64-Jähriger kam am Dienstagabend aus Unachtsamkeit mit seinem VW von der Zimmerner Straße ab und prallte gegen einen Betonpfosten. Bei dem Unfall, der sich gegen 19 Uhr ereignete und bei dem der Fahrer unverletzt blieb, entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Dienstagnachmittag musste gegen 16.45 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin in der Remsstraße an einem Fußgängerüberweg anhalten. Eine nachfolgende 23-jährige VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

