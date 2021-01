Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte, Farbschmierereien & Verkehrsunfälle

Waiblingen-Hegnach: Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Da eine verletzte Frau im psychischen Ausnahmezustand die medizinisch unumgängliche Behandlung im Krankenhaus verweigerte, verständigten Rettungssanitäter am Montagnachmittag die Polizei zur Unterstützung. Beim Eintreffen der Beamten in der Straße Am Schafhof gab die Frau an, dass sie nur in Begleitung ihres Hundes ins Krankenhaus mitkommen würde, was selbstredend nicht möglich war. Obwohl ihr angeboten wurde, dass der Hund bis zu ihrer Genesung in die Obhut eines Tierschutzvereins gegeben wird, weigerte sich die Frau strikt, ohne ihre Fellnase ins Krankenhaus zu gehen und versuchte, den Krankenwagen zu verlassen. Als die Beamten sie daran hindern wollte, schlug und spuckte sie in Richtung der Ordnungshüter, verfehlte diese allerdings. Die Dame wurde schließlich ins Krankenhaus gebracht, ihr Hund wie angekündigt dem Tierschutzverein übergeben.

Winnenden-Birkmannsweiler: Farbschmierereien an Schule

Bisher unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Grundschule in der Jahnstraße mit Farbe und verursachten hierdurch Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: Auffahrunfall

Im Kappelbergtunnel ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz nach 14 Uhr ein Auffahrunfall. Ein Opel-Fahrer befuhr die linke Fahrspur, als die Autos vor ihm verkehrsbedingt abbremsten. Der Autofahrer war unachtsam und bemerkte die Gefahrensituation zu spät und fuhr einem Pkw Ford Focus hinten auf. Die beiden Autofahrer blieben hierbei unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Pkw Opel muss abgeschleppt werden. Der Tunnel war nach dem Unfall kurzzeitig voll gesperrt. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Fellbach: Aufgefahren

Gegen 10 Uhr am Dienstagvormittag befuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die Siemensstraße in Richtung Höhenstraße. Als vor dieser Einmündung ein vorausfahrender Autofahrer abbremste, war die Autofahrerin unaufmerksam und bemerkte die Gefahrensituation zu spät. Sie fuhr dann auf den Pkw Ford auf und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Welzheim: Von Straße abgekommen

Ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr die L 1080 zwischen Welzheim und Schadberg. Auf der dortigen Gefällstrecke kam er in einer Linkskurve bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen Verkehrszeichen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Kaisersbach: Ins Schleudern geraten

Ein 36-jähriger Toyota-Fahrer war am Montag gegen 14.45 Uhr auf der L 1120 in Richtung Ebnisee unterwegs, als er auf der schneebedecken Straße in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Er rutschte dabei auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lkw zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An dem Auto entstand 5000 Euro und am Lkw ca. 1000 Euro Sachschaden.

