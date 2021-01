Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Cityroller sucht Besitzer, Plakate an Rathaus, Dealer überführt

Aalen (ots)

Böbingen an der Rems: Verkehrsunfall

Eine 21-jährige Audi-Fahrerin war am Dienstagvormittag gegen 09:00 Uhr auf dem Gratwohlweg unterwegs. Während die 21-Jährige einen dortigen Berg hinab fuhr, kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten BMW. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Lorch: Omnibus fährt sich fest

Ein 61-jähriger Omnibus-Fahrer war am Dienstagmorgen gegen 06:15 Uhr auf der K3273 von Unterkirneck in Richtung Rattenharz. Um einem entgegenkommenden Räumfahrzeug Platz zu machen, wich der 61-Jährige nach rechts aus und kam in den Grünstreifen. Dort fuhr sich der Omnibus im Schnee fest und musste in der Folge durch zwei Traktoren geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Ellwangen: Cityroller sucht Besitzer

Kurz vor Weihnachten wurde im Ellwanger Innenstadtbereich ein silberner Tretroller aufgefunden. Das Polizeirevier Ellwangen bittet darum, dass sich mögliche Besitzer des Rollers unter der Telefonnummer 07961 9300 melden.

Aalen: Unfall aufgrund von Schneeglätte

Am Dienstagmorgen kurz vor 7:00 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem VW auf der Robert-Bosch-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei einem Bremsmanöver auf schneeglatter Fahrbahn geriet das Auto ins Schleudern und kollidiert mit einem entgegenkommenden Audi Q7 einer 43-Jährigen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Aalen: Auto landet im Graben

Eine 18-jährige Citroen-Fahrerin war am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der K3325 zwischen Fachsenfeld und Treppach unterwegs. Zu Beginn einer leichten Linkskurve geriet auf der verschneiten Straße mit ihrem Fahrzeug nach rechts und landete letztlich im Graben. An dem PKW entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Aalen: Auf parkende Autos gerutscht

Kurz vor 10 Uhr war am Dienstag eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin in der Langertstraße unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet der PKW ins Rutschen und prallte auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Daihatsu. Durch den Aufprall wurde der Daihatsu auf einen davor geparkten VW Gold aufgeschoben. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 9.500 Euro.

Neuler: Politische Plakate an Rathaus

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag am Rathaus in Neuler in der Hauptstraße Plakate mit politischem Inhalt aufgehängt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen sich unter Telefon 07961 930-0 zu melden.

Aalen-Wasseralfingen: Medizinischer Notfall nach Drogenkonsum - Mutmaßlicher Dealer überführt

Zu einem eher ungewöhnlichen Fall wurden Polizeibeamte am Samstagabend gegen 22:00 Uhr in die Taunusstraße gerufen. Eine Rettungswagenbesatzung war hier bereits bei der Arbeit, da offenbar eine nur teilweise bekleidete Dame in Begleitung eines Mannes vor einem Haus stehen würde und durcheinander schien. Laut einem Zeugen habe die Frau geäußert, dass sie Betäubungsmittel konsumiert habe und es ihr nun schlecht gehe. Die Rettungskräfte verbrachten sie daraufhin in eine Klinik. Bei der Befragung ihres Begleiters erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann möglicherweise ebenfalls unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin die Wohnung des Mannes durchsucht. Der Verdacht der Ordnungshüter bestätigte sich hierbei. In der Wohnung des 32-jährigen fanden die Beamten neben rund 250 Gramm Betäubungsmitteln, darunter Marihuana, Ecstasy und Kokain. Auch ein kleines Arsenal an verbotenen Gegenständen, darunter Schlagstöcke und verschiedene Messer. Dem 32-Jährigen drohen nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell