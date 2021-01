Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieselkraftstoff entwendet - Schwelbrand - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Schwelbrand

Eine defekte Infrarotheizplatte löste am Montag gegen 20:45 Uhr einen Schwelbrand in der Brunnenwiesenstraße aus, bei welchem allerdings nahezu kein Schaden entstand. Die Feuerwehr Crailsheim rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrleuten in die Brunnenstraße aus. Ebenso war ein Rettungswagen vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Dieselkraftstoff entwendet

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, wurde an einem Sattelzug, welcher zwischen den BAB-Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim auf dem Rastplatz Reußenberg geparkt war, der Tankdeckel aufgebrochen und anschließend etwa 450 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 570 Euro abgezapft. Zudem entstand an dem Tankdeckel ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Während des Diebstahls schlief der Fahrer in seiner Kabine. Hinweise in dieser Sache nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Kreßberg: PKW landet im Straßengraben

Am Dienstag um 06:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines PKW Renault die Haundorfer Straße in Richtung Feuchtwangen. An der Steige musste er sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn aufgrund eines querstehenden LKW anhalten. Eine nachfolgende 22-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Renault auf. Der Renault wurde dadurch in den Straßengraben abgewiesen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Übersicht Schneeunfälle:

Am Dienstagmorgen ereigneten sich im Landkreis Schwäbisch Hall bis 8 Uhr etwa 10 Unfälle aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. Bei allen Unfällen entstand jeweils lediglich ein Sachschaden. Personen wurden keine verletzt.

