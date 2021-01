Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen beschädigt - Schnee von LKW beschädigt PKW - Unfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Aufgefahren

Am Montag um kurz vor 07:30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem PKW Ford die B290 von Randenweiler in Richtung Steinbach. An der Abzweigung nach Appensee verringerte der 38-Jährige seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Ein nachfolgender 59-jähriger Fahrer eines VW Transporter erkannte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Stimpfach: Schneeglätte

Aufgrund Schneeglätte geriet am Montag um 07.50 Uhr ein PKW Ford eines 40-Jährigen im Bereich Hübnershof ins Schleudern und prallte gegen einen VW Beetle. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Aufgrund von Schneeglätte kam am Montag um 6 Uhr ein PKW Opel Corsa einer 18-Jährigen von Fahrbahn der Beuerlbacher Straße ab. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die junge Fahrerin blieb unverletzt.

Gaildorf: Schnee von LKW beschädigt PKW

Am Montag um 12:30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Skoda die B298 von Reippersberg in Richtung Gaildorf. Kurz nach dem Ortsende Reippersberg kam dem PKW ein LKW entgegen, von dessen Dach eine größere Menge Schnee auf den vorbeifahrenden PKW stürzte. Hierbei wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Der Fahrer des LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

Obersontheim: Reifen beschädigt

An einem PKW Ford Fiesta, welcher am Samstag zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr in Mittelfischach in der Wiesenstraße abgestellt war, wurde der vordere rechte reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstört. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973/5137

