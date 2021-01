Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Untergröningen: Unfall auf B19

Aalen (ots)

Untergröningen: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und Reisebus

Eine 36-jährige Fahrerin eines Suzuki Jimny war am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr auf der B19 von Untergröningen in Richtung Abtsgmünd unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der PKW auf schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Reisebus. Die PKW-Lenkerin wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Abtsgmünd war mit 25 Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz und befreite die Frau aus dem Autowrack. Sie wurde in eine Klinik verbracht. Auch der 62-jährige Bus-Fahrer kam für weitere medizinische Untersuchungen in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro. Die B19 ist an der Unfallstelle für mindestens zwei Stunden (Stand. 9:50 Uhr) gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.

