POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Rund 2500 Euro Sachschaden verursachte zwischen Freitag und Samstagmittag ein Autofahrer in der Waiblinger Straße. Vermutlich beim Ausparkten stieß er gegen einen geparkten Pkw der Marke Chrysler und flüchtete anschließend. Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge dürfte der 26-jährige Fahrer eines VW Golfs den Unfall verursacht haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Schorndorf: Unfälle witterungsbedingt

Ein 33-jähriger Polo-Fahrer befuhr am Montag gegen 6.30 Uhr die Winterbacher Straße in Weiler. Am Ortsausgang verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Straße die Kontrolle und schleuderte in den Gegenverkehr, wo er mit einem VW zusammenstieß. Hierbei entstand 4000 Euro Sachschaden. Die Insassen blieben unverletzt.

Ein weiterer witterungsbedingter Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr. Ein 45-jähriger VW-Fahrer bog von der Stuttgarter Straße in die Mittlere Uferstraße ein. Dabei war er zu schnell, rutschte deshalb über eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen.

Remshalden-Grunbach: Auffahrunfall auf B29

Ein 36 Jahre alter Dacia-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 11:20 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte an der Ausfahrt Remshalden-Grunbach von der Bundesstraße abfahren. Dabei erkannte er zu spät, dass auf dem Verzögerungsstreifen ein Renault Megane stand, der aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit war. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben sowohl der Unfallverursacher, als auch der 98 Jahre alte Fahrer des Renault beim Unfall unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die rechte Fahrbahn war zeitweise gesperrt.

