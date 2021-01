Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag, zwischcen 14 und 15.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker beim Rangieren ein Garagentor in der Badgasse. Der Geschädigte bemerkte und meldete den Schaden in Höhe von ca. 500 Euro erst später. Das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, sucht nun Zeugen zum Unfallhergang, bzw. zum Unfallverursacher.

Aalen: Rotlicht übersehen - zwei baugleiche Fahrzeugen kollidieren

Am Samstag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 41-jährige VW-T-Roc-Fahrerin die Ulmer Straße in Richtung Unterkochen. An der Kreuzung zur Walkstraße missachtete die VW-Fahrerin das Rotlicht für die Geradeausspur, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem baugleichen Fahrzeug, welches aus der Walkstraße die Ulmer Straße geradeaus bei Grünlicht überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 37-jährige Fahrerin leicht verletzt. In beiden Fahrzeugen fuhren jeweils zwei Kleinkinder mit. Diese wurden durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Bei den zwei beteiligten Pkw handelte es sich praktisch um Zwillingsfahrzeuge. Beide Fahrzeuge sind von der gleichen Baureihe und hatten sogar die gleiche Lackierung - weiß mit schwarzem Dach. Beide T-Roc waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Kurz nach 18:30 Uhr befuhr am Samstag eine 24-jährige Nissan-Fahrerin den Kreisverkehr Weißensteiner Straße / Gutenbergstraße, als eine 32-jährige Smart-Fahrerin von der Gutenbergstraße her in den Kreisverkehr einfuhr und mit dem Nissan kollidierte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

