POL-AA: Ostalbkreis: Brand eines Bauwagens - Reifen zerstochen - versuchter Zigarettenautomatenaufbruch - Unfälle

Aalen-Unterkochen: Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Am Montagmorgen versuchten zwei unbekannte männliche Personen gegen 1.50 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Färberstraße aufzubrechen. Da sie dabei durch Personen eines Wachsdienstes gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Vermutlich handelt es sich bei den Dieben um Jugendliche, einer von ihnen trug eine gelbe Jacke, der andere war dunkel gekleidet. Weitere Hinweise auf die beiden nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen-Sulzdorf: Bauwagen in Brand geraten

Durch einen befeuerten Holzofen, in einem Bauwagen kam es am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr zum Brand. Der Bauwagen, der im Hofbereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Dorfstraße aufgestellt war, brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Hüttlingen war zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Ein 47-jähriger Toyota-Lenker wechselte am Sonntagmittag gegen 12.10 Uhr in der Ellwanger Straße, Höhe Friedhof vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen dort fahrenden 21-jährigen BMW-Lenker, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Reifen zerstochen

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde an einem Pkw der rechte Vorderreifen zerstochen. Das Fahrzeug war im Bereich Oberamtsstraße/Marktplatz auf einem Parkplatz abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Zwei Unfälle durch Abkommen von Fahrbahn

Mögglingen: Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein BMW-Lenker am Sonntag gegen 17 Uhr auf der B 29 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dadurch entstand geringer Sachschaden.

Gschwend-Hohenohl: Ein aus Richtung Gschwend kommender 66-jähriger JEEP-Lenker kam am Sonntag gegen 17.30 Uhr im Bereich Hohenohl nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Traktor. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ebenfalls Sachschaden.

