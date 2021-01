POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Samstagmorgen gegen 8:45 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Skoda die Wilhelmstraße. Auf Höhe der Karlstraße kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei Metallpfosten. Der Sachschaden dabei beträgt rund 2.000 Euro.

Ilshofen: Kontrolle über PKW in Schneeverwehung verloren

Eine 22-jährige Fahrerin verlor am Sonntag kurz vor 12:00 Uhr auf der L1042 die Kontrolle über ihren Renault Twingo, als sie mit ihrem PKW in eine Schneeverwehung fuhr. Dabei kollidierte der PKW mit einer Leitplanke. Der Sachschaden an dem Renault beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

4.500 Euro Sachschaden entstanden am Sonntag gegen 15:20 Uhr als ein 21 Jahre alter Toyota-Fahrer vom Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg kommend nach links in die Straße Im Hardt einbiegen wollte. Hierbei beachtete der junge Fahrer das Rechtsfahrgebot nicht und stieß mit einem an der Einmündung wartenden BMW eines 18-Jährigen zusammen.

Obersontheim: Kontrolle über PKW auf schneeglatter Fahrbahn verloren

Am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die Kohlenstraße von der L1066 kommend in Richtung Sulzbach. Vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er noch gegen einen Baum, in dessen Folge das Fahrzeug nach links kippte und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Braunsbach: Unfall auf Autobahn

Am Sonntagmorgen kurz vor 10:00 Uhr war ein 69 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der Autobahn A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Ilshofen-Wolpertshausen verlor der Mann aufgrund der Witterungsverhältnisse und der vermutlich nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam ins Schleudern, drehte sich und prallte letztlich gegen eine aufsteigende Böschung. Dabei wurde der 69-Jährige Fahrer und seine 44 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

