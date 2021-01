Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann schwer verletzt und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mann durch Schläge und Tritte schwer verletzt

Ein 53 Jahre alter Mann wurde am Sonntagabend durch von einen 17-Jährigen durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Die beiden begegneten sich gegen 19.45 Uhr auf dem Gehweg am Bahnhofplatz, wobei der 17-Jährige ohne nachvollziehbaren Grund plötzlich den 53-Jährigen anging und zu Boden schlug. Er zog sich durch die Schläge und Tritte schwere Kopfverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Der unter starkem Alkoholeinfluss stehende 17-Jährige wurde von drei Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und am Montag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Oberkochen: Unfall mit Räumfahrzeug

Im Bereich der Anschlussstelle der B19 stießen am Montag gegen 7 Uhr im Begegnungsverkehr der 22 Jahre alte Fahrer eines BMWs sowie der 49 Jahre alte Fahrer eines Schneeräumfahrzeuges zusammen. Während der Schneepflug augenscheinlich unbeschädigt blieb, entstanden am BMW rund 15.000 Euro Schaden.

Ellwangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 37-jährige Audi-Fahrerin verlor am Montag gegen 9.10 Uhr im Bereich der Überleitung des Sebastiangrabens zur Oberen Brühlstraße auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle und geiet in Richtung der Gegenfahrspur. Hier stieß sie mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Böbingen: Unfall-Zeugen gesucht

Eine 42-Jähriger befuhr am Montag gegen 9.45 Uhr mit seinem VW die B29. Etwa auf Höhe der Bahnhofstraße kam ein Lkw mit blauer Plane entgegen, von dem eine Eisplatte fiel und den VW beschädigte. Weitere Hinweise auf den Lkw erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

