Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, renitenter Mann

Aalen (ots)

Oberkochen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Aufgrund der Witterungsverhältnisse geriet ein 58-jähriger VW-Lenker am Montag gegen 17.30 Uhr in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, als er die K 3292 zwischen Unterkochen und Oberkochen befuhr. Hier kollidierte er mit einem 62-jährigen VW-Lenker. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Aalen: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall

Aufgrund gesundheitlicher Probleme streifte eine 82-jährige VW-Lenkerin am Montag gegen 13.30 Uhr in der Walkstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Ellwangen: Glätteunfälle

Ein 29-jähriger Audi-Lenker kam am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Straße Im Wannenfeld kurz vor der Einmündung zur B 290 auf der abschüssigen Fahrbahn im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinab. Der Pkw-Lenker wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Montag gegen 17 Uhr ein 42-jähriger Hyundai-Lenker auf der glatten Fahrbahn der K 3223 in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einige am Fahrbahnrand gepflanzte Bäume beschädigte. Der Fahrzeuglenker kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Eschach: Unfall mit Gegenverkehr

In der Heergasse geriet ein 36-Jähriger am Montag gegen 16.45 Uhr mit seinem Renault auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen. Dabei prallte er gegen einen entgegenkommenden Hyundai, der von einem 26-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro beziffert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Am Montag fuhr gegen 10 Uhr ein 73 Jahre alter Mercedes-Fahrer in den Baldungkreisverkehr ein. Dabei übersah er einen 21-Jährigen, der den Kreisverkehr mit seinem Liegefahrrad befuhr. Es kam zu einer leichten Berührung, wobei der 21-Jährige zur Seite kippte und sich leicht verletzte. Zudem entstand geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Mann wehrt sich gegen Polizeimaßnahmen

Die Polizei wurde am Montag gegen 18.30 Uhr zu einem 39-Jährigen in den Türlensteg gerufen, da dieser zuvor eine andere Hausbewohnerin bedroht hatte. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gegenüber den Polizeikräften handgreiflich, beleidigte sie und stieß einen Beamten gegen den Oberkörper. Letztlich musste er überwältigt und bis zum nächsten Tag in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

