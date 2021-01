POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Ein 47-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw fuhr am Montag gegen 12.30 Uhr an der Anschlussstelle Nellmersbach von der B 14 ab und wollte nach links auf die L 1120 in Richtung Hertmannsweiler abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Nellmersbach kommenden Autofahrers, der nach links auf die B 14 abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 44-jährige Seat-Fahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden von jeweils 5000 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

16000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16 Uhr ereignete. An der Einmündung Kleinfeldstraße/Elsterweg missachtete ein 60-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt einer 41-jährigen Passat-Fahrerin. Die beiden Autofahrer blieben beim Unfall unverletzt. Das Auto des 60-Jährigen wurde abgeschleppt.

Waiblingen: Aufgefahren

Ein 28 Jahre alter Toyota-Fahrer fuhr am Montag gegen 14 Uhr die Alte Bundesstraße entlang und übersah, dass die vor ihm fahrende 47-jährige Suzuki-Fahrerin wegen einer roten Ampel anhalten musste. Beim Auffahrunfall entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Schorndorf: Vorrang missachtet - zwei Autos nicht mehr fahrbereit

Rund 15.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr an der Kreuzung L 1147 / L 1225. Eine 59 Jahre alte Opel-Fahrerin fuhr die L 1147 aus Schorndorf kommend in Richtung Oberberken entlang und wollte nach links in Richtung Adelberg abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 22-jährigen Peugeot-Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

