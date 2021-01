POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Untermünkheim: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 16:30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Klein-LKW die Straße Am Rittbach in Richtung Kupferstraße. Beim links abbiegen in die Kupferstraße missachtete der junge Fahrer die Vorfahrt einer 54-jährigen Ford-Lenkerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Ilshofen: Gegen entgegenkommenden LKW geprallt

Am Dienstag um kurz vor 12:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die Landstraße 2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim. Aufgrund von winterglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug ins Schleudern. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr abfangen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden MAN LKW zusammenprallte. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

