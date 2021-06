Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzte bei Verkehrsunfall- Vorfahrt missachtet

Herford (ots)

(sls) Auf der Bünder Straße in Herford kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich des Wellbrocker Wegs. Gegen 16.00 Uhr ein 89-Jähriger aus Enger mit seinem Pkw den Wellbrocker Weg in Richtung Bünder Straße. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er mit seinem weißen Peugeot 308 nach links auf die Bünder Straße in Richtung Bünde einzubiegen. Hierbei übersah er die Fahrerin eines silbernen VW Golf. Die 55-Jährige aus Herford war unterwegs in Richtung Enger Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich, wodurch die 55-Jährige verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung der Verletzte wird die Herforderin selbst bei einem Arzt veranlassen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der vermutliche Totalschaden an beiden Fahrzeugen wird mit ca. 15.000 Euro Schadenssumme angegeben.

