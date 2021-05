Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich in der Öffentlichkeit - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg können das Kriminalkommissariat Mannheim und das Polizeirevier Weinheim verzeichnen. Sie nahmen am Mittwochmorgen einen 41-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, sich in den frühen Morgenstunden des 14.05.2021 in der Weinheimer Nordstadt einer Frau in exhibitionistischer Weise gezeigt zu haben. Das zuständige Dezernat für Sexualdelikte im Kriminalkommissariat Mannheim hatte umgehend die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen, ca. 1,80 m großen, schlanken Mann hellen Hauttyps mit rotblondem kurzem Haar. Sowohl bei der Tatbegehung als auch bei seiner Festnahme war der Mann u. a. mit einem schwarzen Kapuzenpullover und weißen Turnschuhen bekleidet. Bei der Ausführung der Tat soll er außerdem ein dunkles Mountainbike ohne Gepäckträger mit sich geführt haben.

Bei seiner Festnahme versuchte der 41-Jährige zu flüchten. Die Beamten des Polizeireviers Weinheim waren aber schneller. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Mann dann wieder entlassen.

Beim jetzigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Personen durch ein ähnliches Handeln des Tatverdächtigen belästigt fühlten, jedoch keine Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Zeugen und mögliche weitere Betroffene, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell