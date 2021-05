Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Rollerfahrer hilft gestürztem Radfahrer

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 41-Jähriger Rollerfahrer auf der Waldstraße in Höhe eines Baumarktes, als vor ihm ein 64-Jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt stürzte und sich dabei verletzte. Der Rollerfahrer verständigte die Rettungskräfte und leistete vorbildlich erste Hilfe. Über die Schwere der Verletzung ist derzeit noch nichts bekannt, der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell