Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am vergangenen Sonntag in der Zeit von 10:45Uhr und 17:10 Uhr brachen bislang ungekannte Täter/-innen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blocksberg Straße ein. Hierbei wurden der 82-Jährigen Geschädigten Gegenstände im Wert von ca. 3000,-EUR gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

