Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:10 Uhr beschädigte ein bislang noch unbekannter Täter ein in der Wagenstraße, ordnungsgemäß geparkten weißen Hyundai. Hierdurch wurde die Fahrzeugfrontscheibe im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell