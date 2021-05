Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 07.05.2021, gegen 20:30 Uhr, wurde in der Gärtnerstraße in Pirmasens ein Ford Focus mit PS-Kennzeichen und dessen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei legte der 27-jährige Mann eine moldauische Fahrerlaubnis vor. Da der Fahrzeugführer bereits länger als sechs Monate in Deutschland lebt und darüber hinaus das Dokument noch Fälschungsmerkmale aufwies, liegt der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung vor. Der sichergestellte Führerschein wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch eingehend auf Echtheit überprüft. |pips

