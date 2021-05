Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Trickdiebinnen festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (06.05.2021) drei Frauen im Alter von 26, 30 und 43 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Juweliergeschäft an der Neckarstraße eine Goldkette im Wert von 4500 Euro gestohlen zu haben. Den drei Frauen wird vorgeworfen, am 15.08.2020 gegen 14.10 Uhr zusammen mit einer weiteren Komplizin aus einer unverschlossenen Glasvitrine die Kette gestohlen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen die drei Frauen, gegen die bereits ein Haftbefehl bestand, in der Wohnung der 30-Jährigen in Philippsburg fest. Die Ermittlungen zur Mittäterin dauern noch an. Die drei rumänischen Staatsangehörigen sind am gestrigen Donnerstag (06.05.2021) der zuständigen Haftrichterin vorgeführt worden, die die bestehenden Haftbefehle in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell