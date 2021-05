Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.05.2021) zwei 19 und 30 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten gegen 14.15 Uhr zur Festnahme des 19-Jährigen in der Leuschnerstraße, der bei seiner Festnahme über 77 Gramm Kokain mit sich führte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in der Fritz-Elsas-Straße entdeckten die Beamten etwa 13 Gramm Kokain, zirka 11 Gramm Haschisch und mehr als 34 Gramm Marihuana, das bereits teilweise verkaufsfertig verpackt war. Außerdem stießen die Ermittler in der Wohnung auf den 30-Jährigen und nahmen ihn aufgrund eines bestehenden Haftbefehls fest. Die beiden libyschen Tatverdächtigen wurden im Laufe des Donnerstags (06.05.2021) mit Haftbefehlsanträgen der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

