Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag (06.05.2021) an der Straße Mühlrain und an der Lehenstraße an zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. An der Straße Mühlrain zerstörten die Täter zwischen 19.20 Uhr und 08.10 Uhr eine Seitenscheibe eines Skoda und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Sie flüchteten mit einem Laptop. Die dazugehörige Tasche fanden die Beamten in der Nähe des Autos. An der Lehenstraße schlugen die Unbekannten zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr die Scheibe eines Renaults ein und stahlen eine Handtasche mit Inhalt. Passanten fanden die Tasche später in einem nahegelegenen Gebüsch. Die Täter erbeuteten daraus Bankkarten und einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

