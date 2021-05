Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (05.05.2021) einen 51-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Königstraße Parfumflacons im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Der 51-Jährige soll gegen 10.00 Uhr die Parfums in seinen Rucksack gesteckt haben. Beim Verlassen des Kassenbereichs ertönte die elektronische Diebstahlssicherung, woraufhin der Tatverdächtige wegrannte. Eine Polizeibeamtin, die nicht im Dienst war, verfolgte den Flüchtenden und alarmierte ihre Kollegen, die den 51-jährigen mutmaßlichen Ladendieb dann am Schlossplatz festnahmen. Der 51-jährige italienische Staatsbürger wird im Laufe des Donnerstags (06.05.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

