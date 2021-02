Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Geldbörse gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger- Geldbörse gestohlen

Gestern Mittag (09.02.2021) tätigte ein 78-Jähriger gemeinsam mit seiner Ehefrau Einkäufe in dem Lebensmittelmarkt in der Lohwiese. An einem Tisch für Sonderangebote rempelte eine Frau den Senior mit einem Einkaufswagen an. Diesen Moment der Ablenkung nutzte offenbar ein Unbekannter und stahl die Geldbörse des aus Haiger stammenden 78-Jährigen aus dessen Hosentasche. Neben Bargeld befanden sich mehrere Karten in dem Portemonnaie. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Haigerer Polizei unter Tel.: (02773) 4690.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell