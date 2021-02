Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - 15000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Wehrer Straße befuhr am Donnerstag, 04.02.2021 gegen 10.40 Uhr ein 79 Jahre alter Mann mit seinem Opel Meriva von Schopfheim kommend geradeaus auf die B 518 in Richtung Bad Säckingen. Zeitgleich wollte von der B 518 ein 51-jähriger mit seinem Ford Transit nach links in die Wehrer Straße einbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten 79-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro, am Opel 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

md/tb

