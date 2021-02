Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Auf Autobahnraststätte gegen Laterne gefahren - Pkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Eine 36-jährige Frau steuerte am Mittwoch, 03.02.2021, gegen 13.00 Uhr auf der Autobahn A 5 mit ihrem Pkw, Nissan die Autobahnraststätte Bad Bellingen an. Auf der Zufahrt zur Raststätte kam die Frau wohl mit dem linken Vorderrad an den Bordstein. In der Folge kam sie von links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Dabei lösten die Airbags aus. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Nissan entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Schaden an der Laterne wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

