Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Unfallverursacher stellt sich der Polizei - Unfall auf Autobahn - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann meldete sich am Mittwoch, 03.02.2021, bei einer Polizeidienststelle. Er sei am Samstag, 30.01.2021, gg. 06.30 Uhr auf der Autobahn gegen eine Schutzplanke gefahren. Nach seinen Angaben befuhr er mit dem Pkw, VW Golf, die Autobahn A 5 in südlicher Richtung. Zwischen dem Parkplatz Fischergrund (Gemarkung Bad Bellingen) und dem Autobahndreieck Weil am Rhein sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke kollidiert. Der Mann setzte die Fahrt fort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 7000 EUR. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke steht noch nicht fest, da die Unfallörtlichkeit bislang nicht lokalisiert werden konnte. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 98000, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall, beziehungsweise zu der Unfallörtlichkeit, machen können.

