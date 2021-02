Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Zeugenaufruf nach Kollision an Kreisverkehr

Eine Radfahrerin teilte der Polizei am heutigen Morgen, 04.02.2021, mit, dass sie gegen 07:40 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Tullastraße von einem Autofahrer absichtlich angefahren wurde. Die 54-Jährige fuhr von der Zinkmattenstraße in den Kreisverkehr ein, der bislang unbekannte Autofahrer von der Zähringer Straße über die Tullastraße kommend. Durch die Kollision wurde das Mountainbike beschädigt, die Radfahrerin konnte noch abspringen und wurde daher nicht verletzt.

Der Autofahrer entfernte sich danach von der Örtlichkeit. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer sei zwischen 60 und 70 Jahren alt, trage graue Haare und einen Vollbart.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8824221.

