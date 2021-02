Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "32-Jähriger angegriffen und schwer verletzt - Mehrere Tatverdächtige festgenommen" - Hier: Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Der Tatverdächtige, der bisher noch flüchtig war, hat sich heute in Freiburg der Polizei gestellt. Gegen den 23-jährigen Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg Untersuchungshaft angeordnet.

Oec

Ursprungsmeldung:

Durch mehrere Personen angegriffen und dabei schwer verletzt worden ist ein 32-Jähriger am 31.01.2021 in Freiburg. Zeugen hatten gegen 23.55 Uhr eine Messerstecherei in einem Wohnhaus in der Sichelstraße gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll dem Angriff ein privater Streit zwischen den miteinander bekannten Angreifern und dem Geschädigten vorangegangen sein. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt bei dem Angriff unter anderem mehrere Stichverletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Die Tatverdächtigen entfernten sich nach der Tat von der Örtlichkeit. Insgesamt fünf Personen konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Gegen zwei dieser Personen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Freiburg wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung Untersuchungshaft angeordnet.

Nach einem weiteren Tatverdächtigen, dessen Personalien der Polizei bekannt sind, wird aktuell gefahndet. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um männliche Personen mit nach derzeitigem Kenntnisstand irakischer Staatsangehörigkeit im Alter von 15 bis 51 Jahren.

Zeugenhinweise werden rund um die Uhr unter 0761/882-2880 entgegengenommen

oec

