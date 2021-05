Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Nord (ots)

Aus ungeklärter Ursache ist am Donnerstagabend (06.05.2021) in einer Wohnung an der Stresemannstraße ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 19.55 Uhr eine starke Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr. Kräfte der Feuerwehr trafen in der Wohnung auf die 77 Jahre alte Bewohnerin und den 81 Jahre alten Bewohner. Beide erlitten offenbar eine Rauchgasvergiftung, Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

