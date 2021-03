Polizei Dortmund

POL-DO: Raser missachtet vor den Augen der Polizei zweimal das Rotlicht

Dortmund (ots)

Einen Platzverweis erhielt ein 22-jähriger Autofahrer aus Iserlohn von der Polizei in der Nacht zu Montag (15.3.2021) in Dortmund, da er sinnlos mit seinem 510 PS starken Mercedes über den Wall in der Innenstadt fuhr. Wenige Minuten später musste er den AMG und seinen Führerschein abgeben.

Den Platzverweis sprach ein Streifenteam dem Mercedes-Fahrer um 2.08 Uhr aus. 20 Minuten später fiel der Mercedes den Einsatzkräften erneut auf. Diesesmal auf der Ruhrallee. Vor ihren Augen missachtete der Iserlohner das Rotlicht einer Ampel an der Kreuzung Saarlandstraße.

Mit hohem Tempo fuhr der 22-Jährige auf der Ruhrallee, wo Tempo 30 gilt, in Richtung Süden. An der Kreuzung Markgrafenstraße missachtete der Fahrer erneut das Rotlicht einer Ampel. Auf der Bundesstraße 54 fuhr er mit mindestens 120 km/h, wo maximal 60 km/h erlaubt sind. Dabei saß eine 16-jährige Beifahrerin im Pkw.

In Höhe der Ausfahrt Hacheney hielt die Streifenwagenbesatzung den Raser an.

Den geliehenen Mercedes, den Führerschein und zwei Mobiltelefone beschlagnahmte die Polizei. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Einverstanden war der Fahrer damit nicht. Zudem erhält die Stadtverwaltung Iserlohn einen gesonderten Bericht der Polizei, auf dessen Grundlage geprüft werden kann, ob der 22-Jährige zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist.

