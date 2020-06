Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Abend

Altena (ots)

An der Lüdenscheider Straße gerieten gestern, ca. 22 Uhr, mehrere Personen in Streit. Hintergrund soll eine vorausgegangene Provokation eines Beteiligten gewesen sein. Ein 39-jähriger Altenaer fasste an seinen Hosenbund und drohte damit eine Waffe zu ziehen. Ein 24-jähriger Altenaer soll eine Eisenstange in Richtung des Mannes geworfen haben. Anschließend trennten sich die Wege. Eine Waffe konnten die Bedrohten nicht sehen, noch konnte durch Polizeibeamte später eine gefunden werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Eine weitere Anzeige legten die Polizisten vor, weil sie bei einem 18-jährigen Zeugen aus Altena Cannabis fanden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell