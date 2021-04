Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, VS) Beim Abbiegen Mercedes übersehen

Tuningen (ots)

Leichte Verletzungen hat am Mittwochmorgen eine Opel-Fahrerin bei einem Unfall zwischen Tuningen und Schura erlitten. Die 29-Jährige wollte auf Höhe einer Tankstelle links abbiegen und übersah aber einen entgegenkommenden Mercedes eines 51-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der Mercedes durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen Seat geschoben. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

