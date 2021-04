Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, TUT) Volvo angefahren

Trossingen (ots)

Rund 2000 Euro Schaden hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag an einem geparkten Volvo in der Hohnerstraße angerichtet. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Unfallverursacher weiter. Wie die Polizei ermittelte, kommt für den Unfall , der sich gegen 16.30 Uhr ereignet hat, ein Fahrer eines schwarzen Kleinwagen in Frage. Das Auto stand zuvor auf dem Parkplatz an der Ecke Eberhardstraße/Hohnerstraße, wo sich mehrere junge Leute aufgehalten haben sollen. Die Polizei Trossingen bittet um weitere Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 07425 33866.

