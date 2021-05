Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Betrüger festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (06.05.2021) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Überweisungs- und Rechnungsbetrügereien begangen und dabei mehrere Zehntausend Euro erbeutet zu haben. Der 45-Jährige wird verdächtigt, seit September 2020 in bislang 45 Fällen Überweisungsträger gefälscht zu haben, um sich so Geld von Konten verschiedener Vereine auf sein eigenes Konto überweisen zu lassen. Auch soll er Waren bei Elektronikfirmen bestellt und diese ebenfalls mit gefälschten Überweisungsträgern im Namen verschiedener Vereine bezahlt haben. Umfangreiche Ermittlungen brachten die Polizisten auf die Spur des einschlägig bekannten 45-Jährigen. Die Beamten nahmen den Mann, gegen den bereits ein Haftbefehl vorlag, gegen 14.30 Uhr am Hedelfinger Platz fest und entdeckten zudem eine Kleinstmenge Kokain. Der 45-jährige wohnsitzlose Deutsche wurde am Donnerstag (06.05.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell