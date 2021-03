Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf der Castroper Straße

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 15 Uhr, kam es auf der Castroper Straße zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Frau. Ein 77-jähriger Recklinghäuser stand mit seinem Auto auf der Castroper Straße in Richtung Dortmunder Straße an der Ampel, in Höhe des August-Schmidt-Rings. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen fuhr dem 77-Jährigen von hinten auf. Bei dem Unfall wurde die 71-jährige Beifahrerin des vorderen Fahrzeugs leicht verletzt. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Das Auto des 77-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

