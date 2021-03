Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Leveringhauser Straße wurde zwischen Montagabend und Mittwochmittag ein grau/weißer Smart Fortwo angefahren und dabei zerkratzt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Dorsten:

Auf der Marler Straße wurde am Mittwochnachmittag, gegen 16.25 Uhr, ein grüner Subaru Forester angefahren und beschädigt. In dem Moment, wo der Fahrer des Subaru die Fahrertür öffnete, fuhr ein LKW vorbei und beschädigte die Autotür. Der LKW-Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Möglicherweise hat er den Unfall nicht mitbekommen. Nach dem Fahrer wird noch gesucht. Der Schaden am Subaru wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Haltern am See:

Bei einer Unfallflucht auf der Kantstraße wurde am Mittwoch, zwischen 12 und 21 Uhr, ein schwarzer Mercedes (A-Klasse) beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Die Reparaturkosten am Heck des Mercedes werden auf 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

