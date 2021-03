Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfall am Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr "Reiffeisenplatz" (Nordwall/Mühlenstraße/Schüttenwall/Johannesstraße/Münsterstraße)sind heute Vormittag ein Auto- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 18-jähriger Radfahrer aus Haltern am See wurde dabei verletzt. Er musste mit dem Rettunsgwagen ins Krankenhaus gebracht werden, nach bisherigerin Informationen erlitt der junge Mann leichte Verletzungen.

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Haltern am See wollte gegen 9.10 Uhr in den Kreisverkehr fahren. Dabei stieß er mit dem Fahrradfahrer zusammen, der bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Radfahrer noch ein Stück von dem Auto mitgeschleift. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell