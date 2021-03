Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Enkeltrick - Seniorin händigt Bargeld aus

Recklinghausen (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Datteln übergab einem Unbekannten am Mittwoch Bargeld an ihrer Wohnungstür. Sie war zuvor von ihrer vermeintlichen Enkelin angerufen worden. Der Seniorin wurde eine Notlage der Enkelin vorgegaukelt. Hierbei sei die Enkelin in einen Verkehrsunfall verwickelt und benötige sofort Bargeld um den Schaden bezahlen zu können. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,70m groß, kräftige Statur, schwarze Haare. Tipps der Polizei: - geben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an der Haustür in die Hände von Unbekannten - Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache. - informieren Sie im Zweifel immer die Polizei, auch über die Notrufnummer 110 - sensibilisieren Sie Familienangehörige regelmäßig

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

