Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann an Zebrastreifen angefahren - Autofahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Ludwig-Erhard-Allee/Dortmunder Straße hat es am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem ein 34-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Der Mann aus Düsseldorf wollte gegen 13.35 Uhr über den Zebrastraße der Ludwig-Erhard-Allee in Richtung Bahngleise gehen. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Autofahrer aus dem Kreisverkehr in Richtung Ludwig-Erhard-Allee und touchierte dabei den Fußgänger. Doch anstatt anzuhalten und sich zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei konnte das mutmaßliche Fahrzeug des Autofahrers ausfindig machen - es stand auf dem nahegelegenen Pendlerparkplatz. Ein Fahrer war nicht vor Ort. Die Personalien des Halters sind bekannt - jetzt muss noch geklärt werden, wer zur Unfallzeit hinter dem Steuer saß.

