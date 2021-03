Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Enkeltrick

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch rief eine unbekannte Frau bei einer 65-jährigen Recklinghäuserin an und gab sich als deren Tochter aus. Sie erklärte bei einem Verkehrsunfall eine Person getötet zu haben. Anschließend übernahm eine angebliche Polizeibeamtin das Telefonat und gab der Seniorin gegenüber an, dass sie nun Kaution für ihre Tochter zahlen müsse. Nachdem das Gespräch aus technischen Gründen unterbrochen wurde, informierte die Seniorin die richtige Polizei.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen am Telefon. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei Familienangehörigen Rücksprache. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Im Zweifel verständigen sie die Polizei unter 110.

