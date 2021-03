Polizei Paderborn

POL-PB: Dieb erschleicht sich unter Vorwand Zutritt zum Haus

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montagvormittag (08.03., 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr) klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustür eines Wohnhauses Am Rippinger Weg.

Der Mann gab an, etwas für einen Flohmarkt aufkaufen zu wollen, und fragte die ältere Dame nach Gegenständen, die sie ihm überlassen würde.

Daraufhin ließ die Bewohnerin den Mann in ihr Haus und übergab ihm zwei alte Fernsehgeräte. Der Täter nutzte in dieser Situation einen kurzen Moment aus, in dem er alleine war, um der Frau Schmuck zu stehlen.

Der unbekannte Täter gab dann weiter vor, ein Fahrzeug für den Transport und Geld für die Fernseher holen zu wollen.

Weil er jedoch nicht zurückkehrte, wurde die ältere Dame misstrauisch und benachrichtigte die Polizei.

Der männliche Täter wird wie folgt beschreiben:

40-50 Jahre alt, 1,75 -1,80m groß, schwarze Haare, dunkle Kleidung, südländisches Aussehen, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Mann in der Straße Am Rippinger Weg beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei erneut kreisweit und insbesondere ältere Mitbürger davor, unbekannte Personen unkontrolliert in die eigenen vier Wände einzulassen.

Schauspielerisch begabte Diebe und Betrüger an der Haus- oder Wohnungstür verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen: Sie bitten um Hilfe oder eine Gefälligkeit, täuschen Amtspersonen- und Handwerkereigenschaft vor oder behaupten ganz einfach, Sie zu kennen.

Dabei verfolgen diese Diebe und Betrüger immer nur ein Ziel: Sie sollen die Tür öffnen, damit sie in Ihre Wohnung gelangen. Lassen Sie es nicht so weit kommen!

Die Polizei rät:

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen Ihrer Wohnungstüre, wer zu Ihnen will: Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

Wenn vorhanden: Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

Verlangen Sie einen Ausweis! Klären Sie durch ein Telefonat mit dem vermeintlichen Auftraggeber die Richtigkeit des Besuches.

Rufen Sie Nachbarn per Telefon zur Unterstützung hinzu, das schreckt Diebe oft ab

Rufen Sie im Zweifelsfall IMMER die Polizei unter dem Polizeiruf 110.

Erwachsene Kinder sollten mit ihren älter werden Eltern über diese Machenschaften der Diebe und Betrüger sprechen und nach Möglichkeit Verhaltensregeln festlegen.

Ein gesundes Maß an Misstrauen ist in diesen Situationen sicherlich angebracht.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen oder einen Diebstahl beobachten, wählen Sie sofort den Polizeiruf 110!

Für weitere Informationen und praktische Tipps steht Ihnen die Polizei zur Verfügung. Rufen Sie uns an, Telefonnummer 05251 306-0, wir helfen Ihnen gerne!

