Polizei Paderborn

POL-PB: Weitere Zeugen zu Verkehrsunfall vom 23.12.2020 gesucht

Paderborn (ots)

Am 23.12.2020 kam es um 18.10 Uhr auf der Barkhauser Straße kurz vor dem Ortseingang Wewer zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit zwei Männern besetzter Fiat 500 kollidierte in Höhe der Einmündung der Straße Stemberg seitlich mit einem VW Caddy, der in Richtung Paderborn unterwegs war. Der Fiat geriet auf die Gegenfahrbahn und bohrte sich seitlich in die Fahrertür des Caddy. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer verletzt.

Die Polizei Paderborn hat nun neue Erkenntnisse zu dem Unfall und weitere Fragen. Mehrere männliche Ersthelfer waren an dem Abend vor Ort, die die verunfallten Fahrzeuge auseinander gezogen haben und/oder sich um eine weibliche Unfallzeugin gekümmert haben. Die Polizei bittet diese Ersthelfer und/oder Personen, die wissen, wer die Helfer vor Ort waren, sich bei der Polizei Paderborn unter 306-0 zu melden.

