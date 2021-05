Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Auto in der Steilgasse zerkratzt

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 07.05.2021, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr, war in der Steilgasse in Pirmasens ein grauer Toyota Proace (Van/Kleintransporter) mit PS-Landkennzeichen abgestellt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug von einem bislang bekannten Täter an der Fahrertür zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell