POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Neufferstraße von Zeugen beobachtet

Ein älterer Mann stieß am Vormittag des 07.05.2021 in der Neufferstraße in Pirmasens mit seinem PKW Opel Corsa an einen, im Bereich der Neufferstraße 57 geparkten Mercedes mit ZW-Kennzeichen. Der Opel-Fahrer fuhr von der Unfallstelle weg. Der Vorfall war von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet worden, der seinerseits vermutete, dass der Verursacher den Schaden möglicherweise gar nicht bemerkt hatte. Der Unfallverursacher wurde aufgesucht. Korrespondierende Schäden konnten an seinem Fahrzeug festgestellt werden. Er räumte ein, an der Unfallstelle gewesen zu sein. Allerdings hätte weder er noch seine, sich zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befindliche Frau, den Unfall bemerkt. |pips

